Nancy Lemieux hôtelière de l’année

Crédit photo : Courtoisie

Nancy Lemieux a remporté le prix Hôtelière de l’année du Québec, lors du gala qui clôturait le Congrès annuel de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ), le mardi 28 novembre, à l’InterContinental de Montréal.

Le prix Hôtelier de l’année 2017 Vidéotron et Cogeco a été attribué à l’établissement qui s’est le plus démarqué quant à ses efforts pour améliorer l’expérience client. C’est donc avec émotion que l’aubergiste Nancy Lemieux est montée sur la scène pour remercier ses pairs : « L’Auberge des Glacis est un établissement de 16 chambres, dans un ancien moulin à farine, à L’Islet! Remporter un tel prix est très significatif. Cela démontre que les valeurs que nous prônons, comme l’authenticité, l’accueil chaleureux et l’utilisation des produits de chez nous, c’est ce qui importe le plus pour les clients. »

Mme Lemieux est d’autant plus fière puisque Glacis.TV y est pour beaucoup dans l’obtention de ce prix. « La création de notre webtélé du terroir qui met en vedette nos 70 producteurs est récompensée à nouveau, et ce, en quelques semaines à peine! » Le 7 novembre, l’Auberge des Glacis s’est retrouvée parmi les finalistes dans la catégorie Stratégie numérique, lors des Prix Excellence Tourisme.

L’Auberge des Glacis a lancé sa webtélé consacrée au terroir en novembre 2016. Cette chaîne qui présente des reportages sur les producteurs et des capsules culinaires permet de faire connaître les produits d’ici : « Les producteurs sont les véritables attraits touristiques de notre secteur, notamment en Côte-du-Sud. La création d’une chaîne web était la suite logique de la stratégie que nous avons poussée au maximum dès notre arrivée, soit d’encourager les produits que l’on trouve juste à côté de chez nous! Glacis.TV a créé une synergie entre les producteurs et attire de nouveaux visiteurs!

Le projet a eu des répercussions inattendues : des contrats d’envergure pour certains producteurs, la création de partenariats, etc. « Les capsules de Glacis.TV permettent de connaître rapidement le producteur, son environnement, sa réalité, mais aussi de comprendre sa profession. Évidemment, il en découle un sentiment d’appartenance immédiat. Quoi de mieux pour attirer des visiteurs? Plus encore, les producteurs recommandent davantage leurs collègues… qu’ils ont appris à connaître sur Glacis.TV. »