Nadia Bélanger expose à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Noir » de la photographe Nadia Bélanger. Il se tiendra le 21 février 2019 de 17 h à 19 h à la blibothèque de La Pocatière La Mosaïque.

Citoyenne de Lévis, Nadia Bélanger est une designer graphique passionnée de photographie et de cuisine. Elle nous présentera une série de photographies culinaires uniques, où la lumière est délicatement posée sur les sujets. Venez découvrir avec nous ce monde de textures et de saveurs à l’aura mystérieux et épicurien, qui saura nous réchauffer en ce rude hiver.

Prenez note que l’exposition se poursuivra jusqu’au 1er avril 2019. Vous pouvez maintenant voir nos expositions aux heures d’ouverture de la bibliothèque : les lundis, mardis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, les vendredis après-midi de 13 h à 16 h, ainsi que les samedis et dimanches matin de 10 h à midi.