Mute chez Ras L’Bock

Crédit photo : Joel Ricard (Photo tirée de Facebook).

Le groupe punk rock Mute présentera le contenu de son plus récent album « Remember Death » le 10 mai prochain à la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli.

Paru en 2016, l’album fait toujours l’objet d’une tournée aux quatre coins du monde pour les membres de la formation. « On a joué en Amérique du Sud et en Europe avec cet album et on prévoit prochainement aller au Mexique et au Japon », d’indiquer Jean-Philippe Lamonde, bassiste et chanteur au sein de la formation.

Créé au milieu des années 90, à l’époque où le punk rock californien était à son apogée, Mute a su résister au diktat cyclique des goûts musicaux qui commandent à certains artistes de souvent surproduire de peur de ne plus être la saveur du moment. « On a mis beaucoup d’énergies sur notre dernier album. On s’était enfermé un bon moment pour en arriver aux meilleurs textes et à la meilleure musique possible. C’est pourquoi on prend encore plaisir à jouer les chansons en show après trois ans. En plus, la réaction du public est tellement bonne que ça nous incite à continuer », de mentionner Jean-Philippe.

Billets en vente sur adls.ca.