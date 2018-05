La musique à l’honneur

Crédit photo : Courtoisie

Dans son édition du 23 mai 2018, notre journal régional en page 14, Le Placoteux, on informait la population des succès des orchestres de l’École polyvalente de La Pocatière au « music showcase festival » en Pennsylvanie aux États-Unis. Chapeau aux élèves qui se sont illustrés dans plusieurs catégories : percussion, saxophone, instruments à vent… Et au directeur de ces orchestres, M. Christian Roussel!

L’occasion est belle pour redire qu’il se fait de belles réussites dans notre école secondaire publique trop souvent réalisées dans la discrétion, le silence; les personnels des écoles publiques n’ont pas l’habitude des honneurs et n’ont pas le réflexe d’informer le public des projets réalisés parce qu’ils sont trop humbles et surtout trop occupés à donner… donner de leur cœur, de leurs compétences, de leurs connaissances pour aider chaque jeune à grandir et à se faire confiance. L’école publique devrait nous raconter ses projets, ses efforts et aussi ses difficultés. Quand les parents s’investissent, supportent et accompagnent leurs ados au quotidien dans leurs efforts, ça donne des résultats encourageants.

C’est évident que l’école publique ne produit pas que des champions, mais elle a le mandat difficile d’aider les jeunes à progresser selon leurs capacités et leurs talents; quand les conditions sont favorables et que les parents y contribuent, les succès sont au rendez-vous. L’exemple de nos jeunes musiciens est révélateur. Chapeau à M. Roussel, à sa gang et aux parents qui ont cru aux avantages de la coopération et du travail; vous savez que le succès vient dans l’effort fourni et partagé dans l’harmonie et le plaisir.

André Drapeau, Saint-Roch-des-Aulnaies