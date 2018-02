Musée maritime du Québec : une aide financière pour le réaménagement des espaces extérieurs

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Musée maritime du Québec a reçu une aide financière de 391 000 $ de la part du gouvernement du Québec, dans le cadre de son projet de réaménagement de ses espaces extérieurs. Le projet total évalué 1,2 M pourrait se réaliser au courant de l’année 2019.

La ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, a profité de son passage dans la région pour faire cette annonce au Musée maritime du Québec, mardi dernier. Cette somme de 391 000 $ s’inscrit dans le cadre du volet touristique de la Stratégie maritime. Mais le projet total, lui, totalise 1,2 M$. « Entre 2008 et 2011, les efforts ont été mis principalement sur l’intérieur du musée. Pour notre 50e anniversaire, cette année, il est temps de repenser l’aménagement extérieur », d’indiquer Mme Sophie Limoges, directrice générale du Musée.

« Entre 2008 et 2011, les efforts ont été mis principalement sur l’intérieur du musée. Pour notre 50e anniversaire, cette année, il est temps de repenser l’aménagement extérieur. » – Sophie Limoges

Ce projet implique notamment l’aménagement d’une place publique, devant le Musée, « en hommage aux gens du fleuve », d’expliquer Mme Limoges. Ces travaux doivent être effectués dès cet été, grâce à une subvention provenant du Fonds de développement des territoires de la MRC de L’Islet. Mais la pièce de résistance demeure le réaménagement du parc fluvial datant de 1994, afin de mieux mettre en valeur les trois bateaux musées qui font le bonheur des visiteurs. « On veut ajouter des terrasses et aménager un sentier d’interprétation balisé. À terme, on espère que ce projet augmente notre achalandage », d’ajouter Mme Limoges.

Campagne de financement

Jusqu’à présent, le Musée maritime a amassé près de 40 % de la somme nécessaire à la réalisation de ce projet. Une campagne de financement doit être lancée officiellement sous peu en vue d’amasser environ 400 000 $ supplémentaires. Par la suite, le Musée maritime du Québec espère être en mesure de finaliser les plans et devis du projet pour aller en soumission d’ici la fin de 2018. Si tout va bien, les travaux pourraient être réalisés au printemps 2019 pour une inauguration du parc fluvial en 2020.