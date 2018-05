La municipalité de Saint-Omer inaugure sa salle communautaire

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de la transformation de l’église de Saint-Omer, laquelle appartenait à la Fabrique jusqu’en 2016, l’inauguration de la salle communautaire multifonctionnelle a eu lieu le 26 mai à Saint-Omer.

Le réaménagement de l’église répondait à un besoin clairement exprimé par la population, qui avait la volonté de maintenir le bâtiment patrimonial en bon état, en bonifiant sa vocation par des utilisations culturelles et communautaires. La nouvelle salle communautaire servira désormais de lieu de rassemblement, jusqu’à ce jour inexistant dans la municipalité. Cet aménagement permettra la tenue de rencontres, de formations, de spectacles, etc. La fabrique préserve l’héritage patrimonial et les activités du culte, en séparant le chœur de l’église de la salle par un rideau lors de ses événements, dont les messes bimensuelles et les autres activités occasionnelles de culte telles que les baptêmes et les services funéraires.

Les travaux échelonnés sur une période d’un an consistaient notamment à aménager une cuisine, un bar, un vestiaire, des toilettes, un local de rangement et un espace communautaire muni d’un écran de projection, d’un système de son, de tables et de chaises pour environ 180 personnes. Quelques groupes ont déjà profité de la nouvelle salle communautaire.

Le coût du projet s’élève à 126 380 $, dont 44 738 $ proviennent de la MRC de L’Islet via le Fonds de développement des territoires, 20 000 $ de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres et 9 500 $ de diverses entreprises régionales. La municipalité a assumé les 52 142 $ restants.

Pour M. Clément Fortin, maire de Saint-Omer, « la conversion de l’église est une façon d’investir dans l’esprit communautaire et dans les projets collectifs tout en préservant le patrimoine. Le conseil municipal est fier de la réalisation de ce projet qui diversifie l’offre des services. »