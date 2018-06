La municipalité de Rivière-Ouelle lance sa première « Politique municipale des aînés »

Crédit photo : Courtoisie

Le 2 juin dernier, la Politique municipale des aînés de Rivière-Ouelle a été lancée au Camp Canawish en amorce de la traditionnelle Fête des citoyens où toute la population était conviée.

Pour l’occasion, les acteurs ayant pris part à cette démarche étaient présents; élus, bénévoles, citoyens, partenaires, membres de l’équipe municipale ainsi que M. Claude Langlais, représentant de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, et de M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

C’est grâce à la mobilisation de ses citoyens et à l’aide de partenaires locaux que le Comité MADA a réalisé en un peu plus de 16 mois la démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) qui a mené à l’adoption d’une politique et d’un plan d’action.

Les orientations et les actions formulées dans ce plan sont issues d’une séance de consultation publique et des besoins nommés par les organismes travaillant avec les aînés de Rivière-Ouelle. « Le plan d’action est un outil pour guider le conseil municipal dans ses décisions touchant les aînés. Nous avons aussi une ressource dans l’équipe municipale pour assurer le suivi du plan », explique Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle.

En effet, la Table d’harmonisation pour les aînés, comité constitué de bénévoles et représentants de la collectivité, ainsi que Mme Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire, seront responsables du déploiement de cette politique.