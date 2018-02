Saint-Pacôme: le projet de relance de la station de ski mort et enterré

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La MRC de Kamouraska a décidé de ne pas prendre en charge le projet de relance de la station de ski de Saint-Pacôme, ce qui fait qu’il ne se fera plus de ski sur la montagne. Les donateurs de la campagne de financement pour la relance seront remboursés ou libérés de leurs engagements.

Rappelons qu’en juillet dernier, la municipalité de Saint-Pacôme a demandé à la MRC de Kamouraska d’étudier la possibilité de se saisir du projet de redémarrage du centre de ski. Plusieurs rencontres se sont tenues et à la lumière de ces dernières, plusieurs constats ont été faits. Le préfet de la MRC, M. Yvon Soucy, mentionne que selon l’étude déposée, la mise à niveau des équipements s’élevait à 2,67 millions, en plus de la prévision d’un déficit de fonctionnement de plus de 600 000 $ pour les cinq premières années d’opération. « Le rapport du consultant donne l’heure juste aux élus, notamment par une estimation détaillée des investissements à réaliser pour rendre le centre de ski opérationnel. Malgré les nombreux bénéfices et avantages que la présence d’une telle infrastructure récréative et sportive peut apporter chez nous, nous estimons que cela représente un risque important qui comporterait des coûts trop élevés pour les citoyens du Kamouraska ».

La municipalité planche maintenant sur la suite des choses. Le site offre un potentiel intéressant. «On peut parler de glissade, les équipements de remontées sont encore bons, mais aussi on a entendu des idées pour du camping, de la raquette, du ski de fond, du fat bike», énumère le maire Robert Bérubé.

450 000 $ avaient été amassés lors d’une campagne de financement auprès du public et des entreprises.

«Pour ce qui est du Club des 1000 $, soit des particuliers, 70 % d’entre eux avaient déjà demandé à être remboursés et l’avaient été. On remboursera les 30 % restants dès cette semaine. Le reste, le corporatif, c’était surtout des engagements écrits et on va envoyer une lettre à ces gens-là pour les dégager de cet engagement», ajoute le maire.

L’argent amassé dans les activités n’est pas comptabilisé dans les 450 000 $. Ces montants amassés lors des activités ont servi à maintenir les bonnes relations avec les fournisseurs comme les assureurs et Hydro-Québec.