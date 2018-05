La MRC entame une réflexion sur l’immigration

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Compte tenu des récentes orientations ministérielles en matière d’immigration confirmant le rôle accru que les MRC doivent jouer dans la gouvernance de proximité en région, le conseil de la MRC de Kamouraska annonce qu’elle s’acquitte de la gestion complète du Programme Mobilisation-Diversité d’ici le 31 mars 2019.

Rappelons qu’en novembre 2017, le Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI) annonçait une contribution financière de 44 000 $ sur deux ans (1er avril 2017 au 31 mars 2019) à la MRC de Kamouraska dans le cadre de ce programme. Le déploiement de ce projet avait alors été conféré au SAE Kamouraska. Cette enveloppe financière du MIDI comprenait également une exigence de fournir au minimum l’équivalent de cette somme provenant de partenaires financiers issus du milieu (50 %). Dans cette optique, la MRC de Kamouraska avait attribué une première subvention de 15 000 $ issue du Fonds de développement des territoires (FDT) pour la première année se terminant le 31 mars 2018.

S’inscrivant nettement dans les enjeux exprimés par plusieurs acteurs du territoire, l’immigration demeure une priorité pour la MRC de Kamouraska : elle entend donc répondre clairement aux objectifs du Programme Mobilisation-Diversité. Conséquemment, même si le déploiement de services en matière de recrutement et d’accueil de personnes immigrantes en entreprise apparaît un volet essentiel, la MRC de Kamouraska agira en conformité avec le Programme du MIDI qui vise plutôt à travailler avec le milieu à l’édification de collectivités encore plus accueillantes et à mettre en place les conditions favorisant la pleine participation des personnes immigrantes au développement du territoire. À cet effet, un agent de mobilisation sera engagé au cours des prochaines semaines. Cette nouvelle ressource sera directement intégrée à même l’équipe du Service de développement territorial de la MRC de Kamouraska.

Tout en accomplissant ces actions de mobilisation et de préparation du milieu à l’immigration et aux minorités ethnoculturelles, la MRC de Kamouraska compte définir avec ses partenaires (ex. : services publics de la santé et de l’éducation, organismes économiques et d’employabilité, etc.) les besoins du territoire, notamment au niveau des entreprises et des municipalités, afin de se positionner quant aux services à mettre en place en matière d’immigration. Elle s’appliquera également à comprendre et à s’inspirer des modèles en place tant au Québec que dans les autres MRC du Bas-Saint-Laurent. Bien entendu, le SAE Kamouraska continuera d’être un partenaire de ce chantier notamment en matière d’employabilité. La MRC de Kamouraska souhaite par ailleurs souligner ici leurs efforts et le travail accomplis à titre de pionnier en immigration dans la région.