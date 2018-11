La MRC de Vaudreuil-Soulanges en visite au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Le préfet suppléant, le directeur général ainsi que le directeur adjoint de la MRC de Vaudreuil-Soulanges étaient de passage au Kamouraska le lundi 12 novembre. Ces derniers sont venus s’inspirer du fonctionnement du service d’évaluation foncière de la MRC, en plus d’assister à la présentation de deux projets porteurs pour notre région ainsi qu’une visite du Centre de Développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ) et d’organismes partenaires.

En tournée dans quelques MRC à travers le Québec, les dirigeants de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont apprécié les présentations faites et réfléchissent aux meilleures pratiques applicables chez eux. « Notre service d’évaluation est différent de celui appliqué ici et nous désirons l’optimiser. Nous repartons avec beaucoup d’informations qui pourront nous être utiles dans le futur et que nous serons heureux de partager avec nos pairs. Il nous fera par ailleurs plaisir de recevoir nos collègues du Kamouraska dans Vaudreuil-Soulanges le 7 février prochain pour un exercice semblable d’échange de bonnes pratiques », de dire le préfet suppléant, M. Yvan Cardinal.

À l’image de leurs présentations faites lors de l’assemblée générale de Solidarité rurale du Québec en octobre dernier, la MRC de Kamouraska et Promotion Kamouraska ont respectivement présenté le projet « Enseigner le Kamouraska » ainsi que la démarche de marketing territorial de la région. La visite du CDBQ aura également permis de découvrir un modèle d’entreprise intéressant pour eux dans le domaine de l’agroalimentaire. « Nous sommes heureux de faire découvrir aux gens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges certaines facettes de notre organisation, des fonctions exercées à la MRC et des projets que nous initions », de dire le préfet M. Yvon Soucy en ajoutant être heureux que des représentants de la MRC de Kamouraska aillent leur rendre visite prochainement.