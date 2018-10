La MRC de L’Islet propose une programmation pour l’accueil des nouveaux arrivants

Crédit photo : Jens Johnsson (Unplash.com)

La MRC de L’Islet, par le biais de son Service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, est heureuse de participer à la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette semaine spéciale et au cours du mois de novembre.

Le samedi 10 novembre, au Musée maritime du Québec, aura lieu un 5 à 7 d’accueil des nouveaux arrivants organisé par le comité d’accueil de la municipalité de L’Islet. Les citoyens nouvellement installés dans la région sont invités à venir réseauter dans une ambiance conviviale. La population est aussi invitée à se joindre au groupe dès 17 heures pour faire connaissance avec ces nouveaux citoyens.

Deux formations en relations interculturelles auront lieu en novembre. La première, pour le grand public, se tiendra le 8 novembre au Centre Sportif Le Jasmin à Tourville et le 14 novembre chez Manu Atelier Culinaire à Saint-Jean-Port-Joli, dès 18 h 30. La deuxième est offerte aux municipalités et organismes communautaires les 15 et 21 novembre à 9 h. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Élise Massuard à e.massuard@mrclislet.com ou au 418 598-3076 poste 251.