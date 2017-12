MRC de L’Islet : la plus faible augmentation en 18 ans pour le budget 2018

La MRC de L’Islet a adopté son budget pour l’exercice financier 2018 lors de la réunion du conseil de la MRC de L’Islet du 22 novembre 2017. Le budget totalise 3,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse globale de 24 000 $ ou de 0,7 % par rapport au budget 2017.

Comme pour toutes les MRC, une portion du budget de la MRC de L’Islet provient des quotes-parts payables par les 14 municipalités qui la composent. Les quotes-parts passent de 2 105 000 $ à 2 153 000 $, ce qui représente une hausse de 48 000 $ ou 2,3 %.

Cette augmentation inclut une contribution spéciale pour la campagne de financement menée par la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pour l’implantation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à l’Hôpital de Montmagny. Pour permettre aux usagers de la région de bénéficier de cet appareil, la MRC de L’Islet s’est engagée à verser 54 000 $ au projet. En excluant cette contribution, la hausse du budget serait de 1,8 %, soit la plus faible augmentation depuis le début des années 2000.

Richesse foncière

En fonction d’une hausse de la richesse foncière, la quote-part provenant de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies augmentera de 10 % alors que celles provenant de Saint-Cyrille-de-Lessard, Tourville et Sainte-Perpétue subiront une hausse variant entre 5 et 7 %. Du côté de la municipalité de L’Islet, une chute de la richesse foncière entraîne un léger recul de plus de 1 % de la quote-part.

Enfin, le conseil de la MRC de L’Islet maintient également le budget de 160 000 $ pour l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, de même que le montant de 416 000 $ réservé au développement économique.