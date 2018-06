Un montant record amassé au 8e Relais pour la vie de La Pocatière

Crédit photo : Nathalie Paradis – Photographie

Malgré un temps frisquet et une baisse du nombre d’équipes participantes, les organisateurs du Relais pour la vie de La Pocatière étaient aux anges et avec raison. Un montant record de 158 617 $ a été amassé dans le cadre de la 8e édition, tenue les 2 et 3 juin derniers.

Annuellement, le Relais pour la vie de La Pocatière demeure l’un des plus lucratifs au Québec au prorata de sa population. L’événement est le seul du genre dans les MRC de Montmagny, L’Islet et de Kamouraska. Avec une somme record de 158 617 $ dévoilée le 3 juin dernier au petit matin, il n’a pas fait exception, encore une fois cette année. « Ce résultat nous réjouit et il est le fruit du dévouement de nos participants. En plus, parce que nos bénévoles s’investissent beaucoup dans l’organisation et que l’appui de nos commanditaires nous aide énormément à limiter les dépenses, on est en mesure de remettre un maximum d’argent à la Société canadienne du cancer à chaque année », d’indiquer la coorganisatrice de l’événement, Mme Sylvie Dionne.

Pour en arriver à ce montant, le Relais pour la vie a pu compter sur la participation de plus de 40 équipes inscrites au volet communautaire et de trois équipes au volet jeunesse. « Il y a une baisse encore cette année au chapitre des équipes, mais au total, on n’a pas moins de participants. Ils étaient plus de 400 cette année », d’indiquer la responsable au sein de l’organisation, Mme Isabelle Aubut.

Porteurs d’espoir

Du côté des porteurs d’espoir, plus de 60 ont été mobilisés. Ils étaient accompagnés d’une trentaine d’aidants, de telle sorte qu’ils étaient plus de 100 personnes à prendre part à la marche d’ouverture de cette 8e édition.

Nouveauté cette année, cette marche, autrefois plus solennelle, a pris une tournure plus festive avec la participation du percussionniste Ayitre Akpakouma qui l’a rythmée en compagnie de la présidente d’honneur de la 8e édition, Mme Martine Tanguay. « La présence des musiciens a rendu le tour des survivants beaucoup plus vivant et c’était l’effet recherché. On voulait envoyer un message d’espoir aux personnes qui combattent au quotidien », déclarait-elle.

Même si Dame nature a été très peu collaborative au niveau de la chaleur, les organisateurs du Relais pour la vie demeurent très heureux du déroulement de cette 8e édition, qui a même reçu la bénédiction surprise du nouvel évêque du diocèse, Mgr Pierre Goudreault. Ils invitent toute la population à se préparer à la 9e édition, l’an prochain.