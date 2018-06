Un montant de 22 600 $ amassés lors du Défi têtes rasées Leucan

Leucan est heureuse du succès du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, qui a eu lieu au Centre Bombardier. Les participants ont démontré leur solidarité envers les enfants atteints de cancer en mettant leur tête à prix : ensemble, ils ont réussi à amasser un montant de 22 600 $.

C’est « mission accomplie » pour cette édition 2018 du Défi têtes rasées Leucan à La Pocatière. Sous l’impulsion d’un comité organisateur proactif et dynamique, de nouveaux collaborateurs et du président d’honneur, monsieur Claude Desrosiers, propriétaire du Sports Experts de La Pocatière, la campagne a été un succès. Évidemment, les rasages du président d’honneur et de M. Charles Côté, papa du jeune porte-parole Leucan de la région, ont été des moments forts du Défi, en cette journée de la fête des Pères.

En plus du Défi au Centre Bombardier, le comité organisateur et les partenaires au grand coeur de la campagne ont mis en place des activités-bénéfices au profit de Leucan. L’occasion fut belle pour dévoiler les montants amassés pour ces évènements : la soirée « Ouverture des terrasses » à La Pocatière – en collaboration avec le Café Azimut, le Café St-Louis, Le Buro Bar & Grill et CHOX FM – a permis d’amasser 450 $, la vente du burger de poulet croustillant au Café Azimut 450 $, le Défi personnalisé réalisé à la Microbrasserie La Tête d’Allumette de Kamouraska 2 000 $, tandis que les dons recueillis à la Poissonnerie Lauzier de Saint-Jean-Port-Joli et de Kamouraska ont été de 3 000 $.

Comme l’a souligné monsieur Desrosiers, « Leucan apporte, aux enfants atteints de cancer et à leur famille, de par leur appui financier ou leurs services d’accompagnement, un peu de réconfort dans ces moments difficiles qu’ils traversent ». Sur place, les gens ont également pu rencontrer le jeune porte-parole Leucan, Loïc Côté, qui a livré un touchant témoignage. Pour sa part, Émilie Têtu de Leucan a insisté sur l’importance d’investir dans la recherche : « Leucan est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique et c’est ce qui permet chaque année de faire augmenter le taux de survie, qui est passé de 15 % à 82 % au cours des vingt dernières années ».

L’équipe de Leucan tient à remercier de tout coeur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Soulignons également l’implication de PROXIM, présentateur de l’événement pour une 3e année consécutive, de Mia, qui pour une 4e année a créé en exclusivité au Québec les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur certains sites de rasage et de Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi.