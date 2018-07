La montagne du Collège accueillera une randonnée théâtrale

Crédit photo : Julie Houde Audet

L’OBNL kamouraskois Cent Mille Lieux utilisera la montagne du Collège à La Pocatière pour y présenter un parcours théâtral immersif et interactif qui fera le bonheur des petites familles. Par ce projet-pilote, l’OBNL veut évaluer la réceptivité du public en tenant l’événement sur plus d’une journée et ainsi en venir à présenter quelque chose de similaire tous les étés.

« Les parcours théâtraux en nature sont l’ADN même de Cent Mille Lieux », de déclarer Olivia Roy-Malo, cofondatrice et présidente du conseil d’administration de l’OBNL. À titre d’exemple, elle mentionne différents projets réalisés à l’extérieur ces dernières années, à différents endroits au Kamouraska, comme la SEBKA à Saint-André ou Zone Aventure à Saint-Joseph. « C’est beaucoup de montage et de démontage à chaque fois et les gens nous mentionnaient toujours qu’ils auraient aimé que ça se déroule sur plus d’une journée. C’est ce qu’on veut tester comme formule à la montagne du Collège », d’expliquer Olivia.

« Le sentier sera complètement réaménagé à la sauce Cent Mille Lieux. Les décors utiliseront beaucoup d’éléments naturels et ça sera très animé. Les gens vont vraiment voir la montagne sous un autre angle. » – Olivia Roy-Malo

Prévu pour six jours, il sera donc possible de prendre part au parcours « La naissance de l’oiseau feu » du 10 au 12 août et du 17 au 19 août à la montagne du Collège de La Pocatière. D’une durée de 1 h 30, le parcours se déploiera sur le sentier principal qui conduit respectivement aux grottes et au sommet de la montagne. Lors de la conception, Olivia Roy-Malo avoue que la troupe de Cent Mille Lieux a été très inspirée par l’environnement. « Le sentier sera complètement réaménagé à la sauce Cent Mille Lieux. Les décors utiliseront beaucoup d’éléments naturels et ça sera très animé. Les gens vont vraiment voir la montagne sous un autre angle », confiait-elle.

Interactif

Mettant en vedette plusieurs personnages, dont le principal est le professeur Planck (on est proche du Collège, quand même!), le parcours doit conduire les participants à élucider le mystère de l’oiseau feu. Comme le mentionne Olivia Roy-Malo, l’expérience entière repose donc sur l’implication des participants, sans qui l’intrigue ne peut prendre vie. « Ils deviendront eux aussi des personnages de l’histoire », ajoutait-elle.

Payant, contrairement aux autres parcours déjà réalisés par Cent Mille Lieux, « La naissance de l’oiseau feu » offrira tout de même des forfaits familiaux afin d’inciter les familles à participer nombreuses à l’activité. « C’est aussi une offre touristique de plus pour la région en saison estivale. Si le succès est au rendez-vous, on espère récidiver annuellement avec une formule du genre sur le territoire », de conclure Olivia Roy-Malo.