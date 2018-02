Mont-Carmel fête l’hiver

Le comité Famille de Mont-Carmel vous attend les 16, 17 et 18 février prochains pour une fin de semaine complète d’activité dédiée à toute la famille.

Au programme, la traditionnelle randonnée de raquette le vendredi, la grande glissade dans la rue du Centenaire, le patinage libre, prix de présence et collation sont de retour le dimanche après-midi.

Des nouveautés viennent s’ajouter à la programmation habituelle. Une soirée musicale aura lieu le samedi soir, au bar l’Héritage. Le dimanche après-midi est quant à lui consacré aux activités familiales extérieures. Sur le site de la patinoire, dans la rue du Centenaire, il sera possible de se sucrer le bec avec de la tire d’érable et de s’amuser dans des jeux gonflables. Le comité Famille est heureuse d’offrir à ses familles toutes ces nouveautés qui seront assurément plaire à tous. Notre municipalité est vivante et animée pour toutes ces familles, de dire le maire M. Pierre Saillant.

La programmation du dimanche 18 février fait partie du Passeport Kamouraska. Venez nous voir et courez la chance de gagner de beaux prix. Pour la programmation complète, visitez la page Facebook du Comité Famille Mont-Carmel.

La municipalité de Mont-Carmel désire remercier la participation du Comité Famille.