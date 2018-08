Une monnaie locale créée pour la prochaine Fête du Pain

Crédit photo : Maxime Paradis

Une monnaie locale appelée « Godet dollar » a été créée par la Seigneurie des Aulnaies en vue de la 6e édition de la Fête du Pain prévue les 8 et 9 septembre prochains sous le thème « Le bonheur est dans le pain ». L’apparition de cette monnaie coïncide avec l’ajout de plusieurs nouveautés à la programmation et la venue de Sœur Angèle, personnalité bien connue du milieu culinaire québécois.

Faire tourner l’économie locale. Voilà l’idée derrière la création du « Godet dollar. » Récipient qu’on retrouve sur le pourtour d’une roue hydraulique, le godet est ce qui permet à la roue de tourner et de prendre de la force. Un terme tout désigné pour une monnaie locale selon le directeur général de la Seigneurie des Aulnaies, M. André Anglehart. « On veut inviter les gens à mettre l’épaule à la roue, un godet à la fois, en consommant davantage de produits locaux. C’est un geste responsable envers la communauté et l’environnement. »

Pour ce faire, les visiteurs qui investiront le site de la Fête du Pain se verront remettre chacun cinq « godet dollars », l’équivalent de 5 $ CA, qu’ils pourront dépenser auprès de la dizaine de producteurs et de transformateurs de la région qui seront rassemblés au village des gourmands. Par conséquent, le coût d’entrée à la Fête du Pain sera donc majoré à 10 $ cette année.

Sœur Angèle et Nicolas Pellerin

Présente au Marché des produits alimentaires et artisanaux de Saint-Denis-De La Bouteillerie, en juillet dernier, Sœur Angèle sera de retour dans la région à l’occasion de la Fête du Pain. À titre de porte-parole, elle communiquera son amour contagieux pour la cuisine lors d’une conférence qui aura lieu le samedi après-midi.

Grande première, un spectacle de musique traditionnelle de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, récipiendaires de trois trophées Félix lors des précédents galas de l’ADISQ, sera présenté en soirée le samedi, beau temps mauvais temps. Des forfaits comprenant le coût d’accès au site pour la journée et le spectacle seront vendus au coût de 29 $.

Enfin, parce que « Le bonheur est dans le pain », des démonstrations et des ateliers sur le pain, dont certains gratuits, seront offerts aux visiteurs. Au cœur même de l’ADN de la Fête du Pain, ces ateliers et ces démonstrations sont rendus possibles grâce à la collaboration de l’Association des boulangers artisans du Québec et de M. Charles Létang, boulanger et copropriétaire de la boulangerie Du pain… c’est tout de Saint-Roch-des-Aulnaies. « Il y en aura pour tous les goûts, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. », de conclure André Anglehart.