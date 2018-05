Moment historique pour l’Everest : première étape du repêchage

L’étape préliminaire de la formation de la toute première équipe de l’Everest de la Côte-du-Sud a été franchie au cours des derniers jours. Douze joueurs sont maintenant connus. Les équipes de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) devaient soumettre une liste de douze joueurs protégés à la direction hockey de l’Everest, puis l’équipe de la Côte-du-Sud devait sélectionner un seul joueur non protégé par équipe. Il s’agit de l’étape initiale en vue du processus d’expansion de la LHJAAAQ.

Forts de Chambly : Félix Dubois — Gardien de but de 17 ans des Gaulois de St-Hyacinthe, Midget AAA. Durant sa dernière saison, il a cumulé une fiche de 12 victoires avec une moyenne de buts alloués de 2.96 et un pourcentage d’arrêt de.904 en 24 parties.

Flames de Gatineau : Jean-Christophe Gagné — Défenseur droitier de 6’ et 200 lb de 19 ans. Originaire de Saint-Ulric, repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2015. Jean-Christophe a évolué avec les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup dans le Midget AAA.

Inouk de Granby : Mathias Leduc — Défenseur gaucher de 6’ et 180 lb de 18 ans. Originaire de Jonquière, Mathias a passé les deux dernières années Midget AAA avec les Élites de Jonquière et a été repêché par les Saguenéens en 2016.

Collège Français de Longueuil : Louis-Philippe Denis — Ailier gauche de 20 ans de l’Océanic de Rimouski, il a cumulé une fiche de 6 buts et 11 passes en 108 parties lors des dernières saisons avec l’Océanic.

Rangers de Montréal-Est : Zachary Riel — Défenseur de 17 ans. Il a joué sa première saison junior AAA avec les Rangers cette année. En 40 parties, il a cumulé 6 points avec un différentiel de +7.

L’Arctic de Montréal-Nord : Alec Malo — Attaquant de 19 ans des Olympiques de Gatineau. L’athlète de 6’ 1’’ a marqué 7 buts et amassé 6 passes pour 13 points cette saison dans la LHJMQ.

Titan de Princeville : Félix-Antoine Leblond — Gardien de but natif de La Pocatière, Félix-Antoine a joué pour le Collège Français de Longueuil en début de saison, cumulant une moyenne de buts alloués de 2.83. Ce joueur apportera l’expérience requise pour une nouvelle équipe de la LHJAAAQ.

Révolution du Lac-Saint-Louis : Xavier Delisle — Défenseur de 19 ans issu du programme préparatoire scolaire. Il a débuté la saison de la LHJAAAQ avec les Rangers de Montréal-Est avant d’être échangé au Lac Saint-Louis.

Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon : Mathieu Charlebois — Défenseur gaucher de 19 ans. Sous sa charpente de 6’3’’ et 210 lb, il a combiné 193 minutes de pénalité lors de ses deux dernières années dans la LHJMQ avec Halifax, Gatineau et Victoriaville.

Panthers de Saint-Jérôme : Andrew Smith — Défenseur gaucher de Boisbriand de 20 ans, ce grand défenseur de 6’ 7’’ a joué ses trois dernières saisons dans la LHJMQ avec les Islanders de Charlettetown et les Tigres de Victoriaville.

Cobras de Terrebonne : Jason Imbeault — Attaquant de 19 ans de Sainte-Flavie, Jason a été repêché par le Phoenix de Sherbrooke en 2015. Il a terminé la dernière saison avec l’Océanic de Rimouski avec une fiche de 4 buts et 4 passes pour 8 points en 24 parties.

Braves de Valleyfield : Jean-Simon Bélanger — Attaquant de 20 ans, originaire de Saint-Félicien, il a terminé la saison avec une fiche de 18 points en 14 parties avec Valleyfield. Avant sa venue avec les Braves, il a joué avec le Drakkar de Baie-Comeau. Ce dernier fût repêché par les Saguenéens en 2014. Ce sont donc six défenseurs, quatre attaquants et deux gardiens de but – deux joueurs de 17 ans, un joueur de 18 ans, cinq joueurs de 19 ans et quatre joueurs de 20 ans – qui ont été sélectionnés lors du repêchage d’expansion.

Prochaines étapes

Du 1er au 12 juin aura lieu la période de transactions ouverte à toutes les équipes de la LHJAAAQ. Le dévoilement des dix joueurs territoriaux à protéger avant le repêchage général de la LHJAAAQ se tiendra le 11 juin. Le territoire permis pour la sélection 2018 couvre celui des Corsaires de Pointe-Lévy jusqu’à Rimouski. Le 15 juin, l’Everest de la Côte-du-Sud participera à l’assemblée générale de la LHJAAAQ, qui sera suivie par le premier repêchage de son histoire, le samedi 16 juin. Rappelons que le début de la saison régulière est prévu pour le début du mois de septembre prochain.