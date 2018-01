Moisson relève le défi

Crédit photo : Courtoisie

Malgré l’absence de son camion de livraison habituel durant la période des Fêtes, Moisson Kamouraska a rempli sa mission d’aider les gens dans le besoin. L’organisme a distribué 391 paniers de Noël comparativement à 374 l’année précédente.

En moyenne, 27 denrées différentes par panier tel que des produits en conserve, pâtes alimentaires, jus, volailles, fruits et légumes, produits d’utilisation quotidienne, petits cadeaux, ont été données aux onze comités bénévoles des différentes municipalités au Kamouraska pour venir les bonifier. Cela représente une valeur de plus de 100 $ par panier, souligne madame Lizotte.

Mireille Lizotte observe une hausse des demandes d’aide provenant de personnes qui occupent un emploi. Près de 20 % des demandes proviennent de travailleurs qui ne parviennent pas à boucler leur fin de mois, dit-elle.

Défi plus grand

Le défi était plus grand cette année puisque le camion avait été endommagé dans une collision un peu avant les Fêtes. « Ce n’était vraiment pas le meilleur moment de l’année pour avoir un accident », lance la directrice générale, Mireille Lizotte.

Malgré tout, Moisson Kamouraska a pu répondre aux besoins grâce aux bénévoles et à un camion de dépannage prêté pour la période des Fêtes par Olivier Kamouraska Chrysler. « Le camion était plus petit que le nôtre, mais ça nous a aidés d’avoir un véhicule de plus sur la route », dit-elle.

En attendant que le camion soit réparé, Thibault GM a pris la relève en prêtant un camion qui permettra notamment la livraison des Boîtes fraîcheur.

Marto et ses ti-pauvres

Cette année encore, « Marto et ses ti-pauvres » a permis de ramasser des « bonbons, jouets, chocolats » pour les enfants démunis, bref tout ce qui peut rendre un enfant heureux. « Nous avons recueilli 1152,8 livres de denrées. On peut dire que cela a été une mission réussie grâce aux nombreux partenaires impliqués », ajoute la directrice de Moisson Kamouraska.

Compte tenu du succès de l’an dernier, Moisson Kamouraska a refait son dîner de Noël. Un nouveau collaborateur s’est ajouté. La participation de la FADOQ de La Pocatière a permis d’avoir un endroit plus grand pour accueillir plus de gens.

M. Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud, Yvon Soucy, préfet MRC de Kamouraska, Sylvain Hudon, maire de La Pocatière et Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ont été mis à contribution pour le service du repas. C’est plus de 80 personnes qui ont eu un dîner de partage où ils pouvaient manger, socialiser et danser sur la musique de M. Yannick Lavoie.