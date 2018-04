Moisson Kamouraska se relocalisera d’ici juillet

Crédit photo : Maxime Paradis

Moisson Kamouraska se relocalisera au coin de la 5e Rue Rouleau et de la 10e Avenue Potvin à La Pocatière, dans le bâtiment qui abritait jadis le Dépanneur de la 10, le CRDITED et la Ferblanterie Ouellet. L’organisme prévoit y déménager ses pénates pour le 1er juillet.

Cette relocalisation était devenue nécessaire pour Moisson Kamouraska, actuellement installé sur le chemin de la Station à Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans l’ancien Écono-club. Au cours des cinq prochaines années, l’organisme désire augmenter son nombre de denrées à distribuer de 200 000 kilos. Comme le mentionne la directrice générale, Mme Mireille Lizotte, le bâtiment actuel ne leur permet pas d’accueillir autant de denrées dans le futur. « Ça nous prenait une dalle de béton », précisait-elle.

Le départ du Club de boxe Lapoc qui était situé dans l’ancien Dépanneur de la 10 et le déménagement du CRDITED au Centre Thérèse-Martin à Rivière-Ouelle offrent donc une belle opportunité pour Moisson Kamouraska au Centre Multiplex. « L’entrepôt est plus grand et on va pouvoir entreposer en hauteur », d’ajouter la directrice générale.

Endroit parfait

Emballée, Mireille Lizotte parle de cet endroit comme d’un lieu parfait. Non seulement il répond à leur besoin d’une dalle de béton, mais son emplacement au cœur de La Pocatière doit permettre à l’organisme d’offrir de nouveaux services qui lui permettront de maximiser sa transformation alimentaire. « On va offrir une soupe populaire une fois par semaine et un café solidaire selon un horaire précis. C’est deux projets qu’on a à cœur depuis longtemps, mais qui nous étaient impossibles pour nous de mettre en place où nous étions, car on était trop en retrait du centre-ville. Maintenant, on sera beaucoup plus accessible pour notre clientèle », confie-t-elle.

En attendant, certains réaménagements doivent être effectués dans les locaux au cours des prochaines semaines avant le déménagement final de Moisson Kamouraska prévu pour le 1er juillet.