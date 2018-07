Moisson Kamouraska a de nouveaux locaux

Crédit photo : Maxime Paradis

L’organisme Moisson Kamouraska a emménagé dans ses nouveaux locaux. Situés au carrefour de la 9e Avenue et de la 5e Rue à La Pocatière, ceux-ci seront pleinement fonctionnels à la fin du mois de juillet.

Jadis situé sur le chemin de la Station à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Moisson Kamouraska avait annoncé récemment sa relocalisation au cœur de La Pocatière afin de mieux desservir sa clientèle et de continuer à augmenter son nombre de denrées à redistribuer. Grâce à ces nouveaux espaces, la directrice générale de l’organisme, Mme Mireille Lizotte, estime que ces deux objectifs seront atteints et qu’il sera également possible de mettre en place de nouveaux projets comme une soupe populaire hebdomadaire. « On veut l’offrir dès l’automne. Pour nous, c’est une autre façon de maximiser la transformation de denrées périssables », mentionnait-elle.

D’ici là, l’organisme fonctionnera à régime réduit en raison des travaux de réaménagements des espaces qui sont actuellement en cours. Rappelons que ces locaux accueillaient jadis le CRDITED et le Club de boxe Lapoc. « On continue de répondre au dépannage d’urgence et nous acceptons toujours les denrées non-périssables. Par contre, nous sommes fermés à la redistribution dans les MRC et nous n’acceptons pas de denrées périssables pour le moment », de préciser la directrice.

L’organisme prévoit être entièrement opérationnel dès le 25 juillet. L’inauguration officielle des nouveaux locaux doit être faite en octobre prochain.