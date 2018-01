Le Moi inc. ou l’art de la responsabilisation individuelle

Crédit photo : Photo tirée d’Internet.

Conférencier depuis près de 25 ans, Sylvain Boudreau présentera sa conférence la plus populaire, Le Moi inc., le 6 février à 19 h 15 à la Salle André-Gagnon. En moins de 90 min, il vous outillera pour mieux prendre le contrôle de votre vie et avoir un impact positif sur votre environnement.

Sylvain Boudreau a plus de 4000 conférences à son actif. Le Moi inc. est sa plus populaire à ce jour et la plus vue au Québec depuis 18 ans. Également offerte sur DVD, elle s’est vendue à plus de 20 000 exemplaires à ce jour. « C’est accessible. Ce n’est pas des grandes théories non plus. C’est des trucs que les gens peuvent appliquer tous les jours », d’indiquer le conférencier.

Malgré tout, Sylvain Boudreau refuse de se voir comme un motivateur ou un coach de vie. « Des gens me demandent de les coacher et je dis non. Moi, mon but est de donner des conférences sur l’attitude. Je suis là pour inciter les gens à se responsabiliser », ajoute-t-il.

Le Moi inc.

L’approche de Sylvain Boudreau est simple. Pour lui, chaque personne est une entreprise : Le Moi inc. Cette dernière gère plein de départements : famille, travail, alimentation, etc. Selon lui, en adoptant cette stratégie de gestion « par département », notre vision de la vie ne peut être que meilleure. « Des fois, les gens disent que tout va mal dans leur vie, mais c’est faux. C’est un “département” de leur vie qui ne fonctionne pas bien. Tout est relatif », résume-t-il.

Sans vouloir minimiser les épreuves de la vie comme la maladie, par exemple, Sylvain Boudreau reste convaincu qu’avec son approche du Moi inc. les choses difficiles se vivent plus facilement. « Le but est de vous amener à vous demander : “Qu’est-ce que je peux faire pour moi”, plutôt que : “Qu’est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Vous allez prendre votre vie en main et arrêtez de mettre la faute sur les autres”, a-t-il déclaré.

Meilleur pour les autres

Malgré son titre qui fait référence à l’individualisme, Sylvain Boudreau croit que l’approche du Moi inc. n’a rien d’égoïste. “En se poussant à être une meilleure personne, on peut être meilleur avec les autres. Tu fais bien ta job, c’est toute l’équipe avec qui tu travailles qui en bénéficie”, cite-t-il à titre d’exemple.

Pour bien faire comprendre son concept, Sylvain Boudreau avoue ponctuer sa conférence d’anecdotes et de mises en situation, tout cela relevé d’une bonne dose d’humour. “Les gens qui ont vu la conférence et qui me croisent dans la rue s’en souviennent”, a-t-il ajouté.

Le Moi inc. est une présentation des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de La Pocatière, en collaboration avec la SADC du Kamouraska, la Fondation du Cégep de La Pocatière et Kamco Construction. Billets en vente chez Métro Plus Lebel, COOPSCO, Tabagie Lunik et Eventbrite.ca.