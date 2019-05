Crédit photo : Courtoisie

Le 13 avril dernier se déroulait la 8eédition de l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 65 personnes étaient réunies pour cette journée de formation des plus inspirantes, au plus grand bénéfice de leurs enfants.

Mme Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, auteure et chroniqueuse télé, a lancé la journée d’activité en abordant le lâcher-prise comme parents… imparfaits. Cette conférence d’ouverture a permis aux parents d’obtenir des conseils et des outils afin d’encourager la persévérance scolaire chez les jeunes. En après-midi, les parents devaient choisir parmi trois ateliers, animés respectivement par MM. Joël Ross et François Gérardin, Mmes Karine Soucy et Stéphanie Deslauriers. Les ateliers portaient sur le rôle du père, la parentalité et les neurosciences. Mme Sonia Julien, directrice des services éducatifs jeunes de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, a lancé un défi aux parents présents dans son discours d’ouverture tout en les remerciant pour leur participation à cette journée. Elle a également souligné l’importance de travailler ensemble, le milieu scolaire et le milieu familial, face à la persévérance de leur enfant.

Les personnes qui souhaiteraient être informées des prochaines activités liées à la persévérance scolaire sont invitées à s’inscrire au Bulletin COSMOSS (https://cosmosskamouraska.com/

bulletincosmoss/).