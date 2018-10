Un modèle coopératif retenu pour le futur dépanneur de Saint-André

Le futur dépanneur de Saint-André doit être une coopérative. À condition que des gens veuillent s’impliquer pour la constituer. Déjà, trois personnes se sont montrées intéressées. Un nombre de sept est nécessaire pour composer le conseil d’administration.

Le modèle coopératif est la conclusion à laquelle arrive le consultant embauché pour mener une étude sur la faisabilité d’un dépanneur au sein de la municipalité d’un peu plus de 650 habitants. Les résultats de cette étude ont été présentés le 27 septembre dernier aux citoyens de Saint-André de Kamouraska. Rappelons qu’elle avait été financée à 50 % par le Fonds de développement des territoires de la MRC de Kamouraska, tandis que l’autre moitié avait été financée par la Municipalité et quatre entreprises de Saint-André.

« Une entreprise qui serait opérée par un propriétaire privé ne serait pas rentable, alors qu’une coopérative permettrait d’atteindre un certain seuil de rentabilité en ayant accès à des bénévoles pour diminuer les coûts d’opération », d’expliquer Annie Brisson, porte-parole du comité de pilotage du projet.

Fixe ou mobile?

Quant au modèle retenu, deux propositions ont été suggérées aux citoyens de Saint-André. La première, un dépanneur fixe dans un local en location avec des heures d’ouverture plus larges en été et plus restreintes en hiver. La seconde proposition suggère un dépanneur mobile aménagé dans une camionnette et fonctionnant de façon saisonnière. « Je ne sais pas à quel point les gens s’attendaient à une proposition de dépanneur traditionnel, ouvert sept jours sur sept, 12 h par jour, mais nous, notre mandat, était de présenter un projet viable », d’ajouter Annie Brisson.

La prochaine étape est maintenant de constituer une coopérative qui ira de l’avant avec l’une ou l’autre de ces propositions. « On aurait besoin d’au moins quatre autres personnes intéressées à constituer la coopérative avec nous. Si nous n’avons pas les effectifs suffisants, nous ne pourrons pas continuer. Nous nous donnons jusqu’à la fin octobre pour recruter ces personnes », d’ajouter la porte-parole du comité.

Les gens intéressés à joindre le futur conseil d’administration de cette coopérative en constitution peuvent contacter Annie Brisson au 418 363-0511.