Mises à pied à venir chez Axion Technologies

Un total de 77 mises à pied aura lieu prochainement dans les installations d’Axion Technologies, dont 22 à l’usine de La Pocatière. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un nouvel alignement stratégique de l’entreprise Luminator Technology Group (LTG), propriétaire d’Axion Technologies, qui désire regrouper ses activités de production dans ses nouvelles installations de Plattsburgh et de Gdansk en Pologne.

Par voie de communiqué, l’entreprise mentionne qu’en regroupant ses opérations manufacturières, elle cherche à se rapprocher de sa clientèle et à réduire la fluctuation de la main-d’œuvre. Désormais, la stratégie de développement envisagée pour le Québec doit porter sur la conceptualisation et l’intégration de produits. Le président de la division ferroviaire chez LTG, M. Danny Pellerin, mentionnait que la croissance de l’entreprise au Québec n’est pas compromise pour autant et que de nouveaux emplois doivent être créés prochainement, notamment au sein des équipes en ingénierie. « Nous sommes dans un processus d’embauche actuellement. L’objectif est que d’autres employés s’ajoutent à ceux de La Pocatière et de Lévis », indiquait-il.

« C’est tout de même près de 60 % des emplois d’Axion Technologies qui demeureront à La Pocatière. » – Danny Pellerin

Néanmoins, 22 personnes perdront leur emploi de façon progressive d’ici la fin janvier 2019 à La Pocatière. Au terme de l’exercice, 38 employés doivent rester en poste. « C’est tout de même près de 60 % des emplois d’Axion Technologies qui demeureront à La Pocatière », d’ajouter M. Pellerin. L’entreprise mentionne que diverses mesures seront mises en place pour accompagner les employés touchés, dont un soutien psychologique, une cellule d’aide au placement et un soutien financier à ceux qui seront demeurés en poste jusqu’à la fin, en fonction de leur ancienneté.

Vente du bâtiment

Rappelons qu’en avril dernier, la mise en vente des deux bâtiments d’Axion Technologies à La Pocatière et Saint-Nicolas avait suscité des inquiétudes quant à la fin des activités de l’entreprise dans notre région. À ce moment, Luminator Technology Group mentionnait qu’il s’agissait plutôt d’une « initiative [qui] fait partie intégrante de l’objectif stratégique de la société de louer toutes ses installations de ses filiales plutôt que de les posséder. » Dany Pellerin précisait que les mises à pied de vendredi n’ont effectivement rien à voir avec cette décision annoncée plus tôt cette année.