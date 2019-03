Des milliers de dollars pour les clubs de motoneige

Crédit photo : Courtoisie

Une aide financière de 716 526 $ a été octroyée à 25 clubs de motoneige et de VTT de la région du Bas-Saint-Laurent afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs.

L’aide financière permettra aux clubs d’entretenir de façon sécuritaire l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité, et ce, dans le respect de l’environnement. « Des sentiers sécuritaires et de qualité, voilà ce qui nous permet de rendre la pratique du VTT et de la motoneige attrayante dans notre région et de faire en sorte de demeurer une destination touristique incontournable pour les adeptes. L’aide financière annoncée est un bon levier pour y arriver », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Une aide financière de 853 175 $ a aussi été offerte à 32 clubs de motoneige et de VTT de la région de Chaudière-Appalaches pour les mêmes raisons.