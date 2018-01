Le milieu kamouraskois toujours mobilisé pour le maintien des soins de santé

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Même s’il considère que la région est passée d’une situation de diminution à celle de rupture de services, le comité Mes soins restent ICI ne baisse pas les bras et désire continuer à se battre pour le maintien des soins de santé au Kamouraska. Les élus de la région, de leur côté, espèrent une rencontre prochainement avec la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Créé au lendemain de la marche citoyenne tenue en mai dernier à La Pocatière pour le maintien des soins de proximité au Kamouraska, le comité Mes soins restent ICI tire un bilan positif de ses différentes actions tenues en 2017. Parmi elles, mentionnons les deux rencontres avec le ministre Gaétan Barrette, une à l’Assemblée nationale et l’autre à l’Hôpital de La Pocatière, ainsi qu’une lettre signée conjointement avec les élus municipaux de la région et envoyée autant au ministre qu’aux responsables des soins de santé du Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs mois plus tard, le comité déplore toutefois le manque de suivis concrets par le ministre lui-même et le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Malgré tout, Mes soins restent ICI compte bien continuer à se faire entendre sur le sujet. « On va relancer les élus de la région pour voir où ils en sont de leur côté et on va aller à la rencontre des gens du Kamouraska pour bien structurer notre plan d’action 2018 », d’expliquer Jean Martin, président et porte-parole des citoyens au sein du comité.

Élus

De son côté, le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon, espère une rencontre avec la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Mme Isabelle Malo, au début 2018. Une première avait été tenue en 2017, à la suite du dépôt du mémoire par les élus kamouraskois. « On compte sur une nouvelle rencontre pour mettre de l’avant certaines des recommandations du mémoire », a-t-il précisé.

« Il ne faut pas que les gens deviennent résignés » – Sylvain Hudon.

Admiratif face à la mobilisation populaire et politique réalisée en 2017, il espère que celle-ci ne s’essouffle pas en 2018. Selon lui, la santé risque de jouer un rôle prédominant lors de la prochaine campagne électorale provinciale. « Il ne faut pas que les gens deviennent résignés », ajoutait-il.

Luc Pelletier et Sylvain Lemieux

Instigateur de la marche citoyenne en mai 2017, Luc Pelletier et Sylvain Lemieux ne font désormais plus partie du comité Mes soins restent ICI. Néanmoins, les deux hommes continuent de suivre de près le dossier des soins de proximité au Kamouraska.

Suite à un reportage diffusé à Radio-Canada en décembre dernier, M. Pelletier s’est insurgé contre le fait que le président de l’Association des anesthésiologistes du Québec, M. Jean-François Courval, et le ministre de la Santé et des Services sociaux ne soient pas en mesure de s’entendre sur la solution à trouver quant à l’arrivée en renfort de médecins français en sol québécois.

« Ce n’est pas moi, c’est lui : chacun se renvoie la balle, c’est d’une absurdité! Parlez-vous s’il vous plaît. Tout ce que désirent les citoyens du Kamouraska c’est que la problématique qui dure depuis avril dernier se règle. On vous invite à souper si vous désirez », indiquait-il par voie de communiqué, précisant que l’invitation était sincère.