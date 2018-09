Michel Forget critique les positions de Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Maxime Paradis

Le candidat péquiste Michel Forget a été critique à l’endroit des positions adoptées par la candidate caquiste Marie-Eve Proulx, lors du débat tenu au Mistook du Cégep de La Pocatière. Selon lui, certaines entrent en contradiction avec celles de son parti.

Parmi ces contradictions, Michel Forget a rappelé celle concernant Bombardier. « La CAQ a appuyé à deux reprises le projet de loi du REM à Montréal, malgré l’absence de contenu local dans l’appel d’offres. Mme Proulx a dit que Bombardier était important “maintenant”, lors du débat. Ça ne l’était pas l’hiver dernier pour son parti », a-t-il déclaré.

Même chose pour le projet de loi 143, affirme-t-il. Celui-ci, grandement décrié dans la région, vient établir un ratio de six enfants maximum dans les services de garde privés. Lors du débat, la candidate caquiste a dénoncé ce projet de loi des Libéraux. « Le projet de loi a été adopté le 8 décembre 2017 et la CAQ a voté pour. Seuls le Parti québécois et Québec solidaire s’y sont opposés », a-t-il tenu à préciser.

Devant ces contradictions, Michel Forget se demande si Marie-Eve Proulx est contre son parti, si elle a simplement mal fait ses devoirs, ou si elle joue une « game » politique. « Je ne crois pas qu’elle soit de mauvaise foi, mais moi j’en suis à ma deuxième campagne. J’ai pris de l’expérience et ce que j’ai appris, c’est qu’il est important de bien préparer ses dossiers », a-t-il ajouté.

Engagements sociaux

Michel Forget a également profité de ce point de presse pour dévoiler quelques-uns des engagements de son parti sur le plan social, environnemental et culturel. Pour les organismes culturels et communautaires, il a rappelé le désir du Parti québécois de rehausser de 200 M$ par année le financement de leur mission afin qu’il soit pluriannuel, stable et indexé annuellement. En environnement, il a réitéré l’objectif de son parti en matière d’électrification des transports. Cet engagement vise à utiliser les surplus d’électricité actuellement exportés à l’étranger pour les mettre au bénéfice des propriétaires de véhicules légers qui bénéficieront de meilleurs incitatifs à l’achat de voitures électriques.