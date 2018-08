Michel Forget candidat pour le Parti québécois

Crédit photo : Maxime Paradis

Le chef l’Association péquiste de Côte-du-Sud, M. Michel Forget, tentera de se faire élire sous la bannière du Parti québécois le 1er octobre prochain dans Côte-du-Sud. Il a fait l’annonce de sa candidature le 17 août en matinée en compagnie du candidat péquiste de la circonscription voisine soit Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Vincent Couture.

Enseignant en informatique depuis 30 ans au Cégep de La Pocatière, M. Forget est âgé de 53 ans et milite au sein du Parti québécois depuis 1989. Il est actuellement le doyen des candidats déjà confirmés lors de la prochaine élection dans Côte-du-Sud et le seul à s’être déjà présenté à une élection générale.

Candidat pour le Parti québécois dans Kamouraska-Témiscouata en 2008, Michel Forget avait mordu la poussière à cette élection face au défunt député-ministre Claude Béchard. Rappelons qu’à l’époque il était également président de l’Association péquiste de cette circonscription. Dix ans plus tard, il estime avoir encore plus de bagages derrière lui sur le plan professionnel et communautaire.

« J’y réfléchissais depuis l’hiver dernier, mais comme président, je crois que ma responsabilité était d’attendre afin de ne pas tuer de possibles candidatures. » – Michel Forget

Candidature tardive

Même si sa candidature survient de façon tardive, à six jours du déclenchement de la campagne électorale, Michel Forget dément se présenter parce que personne d’autre n’était intéressé à revêtir les couleurs du Parti québécois dans Côte-du-Sud. Toutefois, il reconnaît que c’est l’impression que cela peut laisser chez les électeurs. « J’y réfléchissais depuis l’hiver dernier, mais comme président, je crois que ma responsabilité était d’attendre afin de ne pas tuer de possibles candidatures », a-t-il déclaré.

Impatient d’en découdre avec ses adversaires lors d’un débat et de rencontrer les différents intervenants du milieu régional, Michel Forget s’est dit être à l’écoute des préoccupations des gens du comté. D’ailleurs, il fait de la santé de la population, la santé de nos entreprises, dont les problèmes de pénurie de main-d’œuvre, et la santé de nos localités ses priorités pour la prochaine campagne. Si celles-ci ressemblent aux priorités énumérées par les autres candidats, M. Forget estime que son équipe et lui les amèneront avec beaucoup plus de substances et de façon moins « brouillon », citant en exemple les solutions en matière d’emploi proposées par la CAQ.