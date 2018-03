Mgr Pierre Goudreault officiellement évêque du diocèse

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Mgr Pierre Goudreault est devenu officiellement le sixième évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, samedi dernier, à l’issu d’une célébration présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Âgé de 54 ans, il est actuellement le plus jeune évêque titulaire d’un diocèse au Québec.

C’est devant près d’un millier de personnes rassemblées à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière et presque autant, sinon plus, grâce à la webdiffusion de la cérémonie, que Mgr Pierre Goudreault a été consacré évêque du diocèse. De ce nombre, près de 150 fidèles provenaient de Rouyn-Noranda, où Mgr Goudreault évoluait à titre de prêtre depuis son ordination presbytérale le 18 mai 1991.

Cette fois-ci, c’était au tour du cardinal Gérald Cyprien Lacroix d’offrir l’ordination épiscopale à Mgr Pierre Goudreault. Le cardinal Lacroix était assisté de Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de Sainte-Anne et de Mgr Dorylas Moreau, originaire de Kamouraska et aujourd’hui évêque de Rouyn-Noranda, diocèse d’origine de Mgr Pierre Goudreault. Cet « échange » n’a pas manqué d’être souligné par le cardinal Lacroix lors de son homélie qui faisait aussi quelques clins d’œil aux particularités géographiques du territoire du diocèse.

Mentionnons qu’une quarantaine d’autres évêques était présents à la cérémonie, dont Mgr Luigi Bonazzi, Nonce apostolique et représentant du Pape au Canada, ainsi que plusieurs représentants de la classe politique régionale et provinciale.

Beaucoup d’humour

Malgré le caractère fort solennel de la célébration, l’ordination épiscopale de Mgr Pierre Goudreault a été teintée d’humour et de légèreté, à l’image de sa personnalité qui dégage l’accessibilité et le modernisme. Une idée qui a été renforcée dans les minutes qui ont précédé la célébration par la diffusion de quelques photos familiales et personnelles prises à différents moments de son parcours de vie. Ainsi, les fidèles rassemblés à la cathédrale ont pu découvrir en Mgr Goudreault un ancien louveteau et un ancien joueur de football, sans oublier qu’il est devenu pilote de planeur lorsqu’il était impliqué dans le mouvement des cadets de l’Air et qu’il a également fait son service militaire.

Celui qui a choisi comme devise « Proclamer partout l’Évangile », a même rassuré les fidèles du haut pays en disant ceci : « Lors de ma première visite du diocèse, on m’a mentionné qu’il y avait deux corridors : celui des oies blanches au nord et celui des mouches noires au sud. On m’a dit de ne pas avoir peur de visiter le corridor des mouches noires. Soyez rassurés, je viens de l’Abitibi, un autre corridor de mouches noires. » Une déclaration qui n’a pas manqué d’amuser la foule.

Reconnaissance à Mgr Moreau

Évêque du diocèse depuis 2008, Mgr Moreau a choisi de se retirer à l’abbaye Val-Notre Dame à Saint-Jean-de-Matha, dans la région de Lanaudière. De bons mots à son endroit ont été formulés à plus d’une reprise durant la cérémonie, notamment par Mgr Luigi Bonazzi qui l’a remercié, au nom du Pape, d’avoir accepté le mandat qui lui avait été confié, il y a près de 10 ans.