Mgr Pierre Goudreault : un nouvel évêque pour le diocèse

Crédit photo : Courtoisie

Le nom du nouvel évêque du diocèse de Sainte-Anne est maintenant connu. Le pape François a choisi Mgr Pierre Goudreault de Rouyn-Noranda pour remplacer Mgr Yvon Joseph Moreau.

La nomination de Mgr Goudreault a été confirmée vendredi par communiqué. Il sera le 6e évêque du diocèse de Sainte-Anne. La date d’entrée en poste du nouvel évêque n’est pas encore connue, explique Gaétan Godbout du service diocésain des communications. Il deviendra alors à 54 ans le plus jeune évêque titulaire d’un diocèse au Québec.

Comme Mgr Gaudreault est prêtre, il devra être ordonné évêque avant de prendre en charge le diocèse, ajoute M. Godbout. Cette cérémonie devrait avoir lieu la 2e semaine de mars.

« Au cours d’un échange téléphonique avec Mgr Moreau, l’évêque désigné se disait heureux de venir servir notre Église diocésaine et désireux de nous rencontrer bientôt », a souligné Gaétan Godbout. Mgr Gaudreault effectuera sa première visite dans le diocèse de Sainte-Anne les 19 et 20 décembre prochains.

Auteur de huit livres

Auteur de huit livres et de vingt-deux articles en ecclésiologie et en liturgie, Mgr Goudreault a été conférencier invité dans une vingtaine de diocèses au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Il a été chargé de cours à l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick (2006 et 2012). Il a aussi enseigné à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul où il a été professeur à temps partiel au programme de Doctorat en théologie pratique (2014-2017).

Conformément au code de droit canonique, Mgr Moreau avait présenté sa démission au Saint-Père en octobre 2016, ayant alors atteint l’âge de 75 ans. Le 27 décembre prochain, cela fera neuf ans que Mgr Moreau occupe le siège épiscopal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.