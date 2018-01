MG3 — Montréal Guitares Trio à La Pocatière

Crédit photo : Annie Doyle

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Conseil québécois de la musique présentent MG3 — Montréal Guitares Trio avec son spectacle Danzas le dimanche 28 janvier à 16 h

« Tagué prix budget et gratuit pour les 10 ans et moins, nous voulons faire découvrir ce groupe considéré par la CBC comme l’ensemble de guitares le plus “hot” au Canada », a déclaré la directrice de la Salle André-Gagnon, Mme Doris Ouellet.

Avec humour et passion, le Montréal Guitare Trio entraîne le public dans un univers fort dynamique où les musiques classique, jazz et du monde se côtoient et s’enchevêtrent. De l’exotisme des mystérieuses mélodies indiennes jusqu’aux rythmes chauds de l’Amérique du Sud en passant par l’Espagne, les Balkans, l’Orient et la musique traditionnelle québécoise, le répertoire des guitaristes Sébastien Dufour, Marc Morin et Glenn Lévesque est vaste et éclectique comme la planète.

Avec leur 7e album, Danzas, ces guitaristes rendent hommage aux grands compositeurs de la musique espagnole dont Paco de Lucia et Manuel de Falla et bien entendu, plusieurs incontournables de leur répertoire que le trio offre partout en Amérique du Nord, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

MG3 s’est rapidement imposé comme un chef de file du renouveau et de l’interaction entre les diverses formes musicales. Depuis plus de 20 ans, leur virtuosité, leur rigueur, leur inventivité et leur époustouflante présence scénique où s’entremêlent humour et interactions avec le public ont conquis les publics du monde entier.

MG3 — Montréal Guitare Trio nous fera donc la démonstration de leur virtuosité, où se côtoieront enthousiasme et exotisme. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.