Un Meurtre et mystères au profit du roman policier

Crédit photo : Maxime Paradis

Un cabaret Meurtre et mystères au profit de la Société du roman policier de Saint-Pacôme (SRPSP) est en préparation afin de souligner la Saint-Polar. Pour l’occasion, une troupe de théâtre amateur invitera les convives de ce souper-bénéfice à débusquer le meurtrier ou la meurtrière parmi eux, avec la même attention que le ferait Sherlock Holmes ou Hercule Poirot.

Appelée Le Cercle des Laissés-pour-compte, la troupe de théâtre derrière ce spectacle est composée d’André Chagnon, Louise Chamberland, Ghislaine Champagne, Marie Dallaire, Michel Harvey, Cécile Joseph, Réjean Joseph et Roch Michaud. Comme le souligne Pierre Lévesque, scénariste et metteur en scène de la pièce aux côtés de Claude Bois et de Maurice Gagnon, ces « Laissés-pour-compte » sont tous fictivement d’anciens criminels se partageant une grande résidence de Saint-Pacôme. Leur implication au sein de ce souper-bénéfice est une façon pour eux de montrer qu’ils sont repentants envers la société et qu’ils désirent se réhabiliter.

Depuis janvier dernier, toute la distribution répète bénévolement à raison de trois fois par semaine afin d’en mettre plein la vue entre les différents services de ce souper-bénéfice. Pierre Lévesque promet une ambiance de suspense portée par le poids de l’énigme, mais où la légèreté s’inscrira aussi à travers le chant et la danse. « Il n’y aura pas de temps mort, sans faire de mauvais jeux de mots. Un enquêteur doit permettre aux spectateurs de découvrir qui est le meurtrier et son mobile, à partir des indices qui auront été laissés par les personnages. Un prix de 50 $ sera attribué à celui ou celle qui le découvrira », ajoute-t-il.

Activité de financement

Selon la présidente de la SRPSP, Louise Chamberland, l’événement consistera en l’activité de financement principale de la Société du roman policier. Elle doit permettre de financer principalement la remise du Prix Saint-Pacôme du roman policier – une bourse s’élevant à 3000 $ – décerné lors du gala automnal.

La soirée est aussi une façon de poursuivre la démocratisation des activités de la Société du roman policier auprès du grand public. « On ne veut pas que les gens croient que ce que nous organisons est réservé seulement à un petit cercle d’initiés. Bien au contraire, la thématique du roman policier, c’est très rassembleur », de déclarer la présidente.

Le souper-bénéfice cabaret Meurtre et mystères aura lieu le samedi 27 avril prochain à 18 h au Club de golf de Saint-Pacôme. Billets en vente à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Club de golf de Saint-Pacôme et à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal. Pour information et réservation, 418 852-2084 ou info@romanpoliciersaintpacome.ca.