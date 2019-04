Metro Plus Lebel partenaire du Défi Everest – La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité organisateur du Défi Everest – La Pocatière annonce que l’épicerie Metro Plus Lebel sera le partenaire du module Yéti pour l’année 2019.

M. Simon Lebel, propriétaire de l’entreprise, indique que ce nouveau partenariat s’inscrit dans la direction naturelle de Metro Plus Lebel. « Nous avons choisi de soutenir des causes dans le domaine de l’éducation ou de la santé, et le comité de sélection a été conquis par le caractère mobilisateur auprès des jeunes, par le biais du module Yéti, en particulier. Nous croyons également que le Défi Everest sera une courroie de transmission notable pour les organismes du milieu qui pourront être sélectionnés par les équipes participantes selon la cause qui leur tient à cœur, un principe des plus intéressants imaginé par cet organisme », ajoute M. Lebel.

Notons que le Défi Everest – La Pocatière 2019, sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Eve Proulx, se tiendra le samedi 28 septembre prochain dans la côte du Collège. Les inscriptions, tant pour les participants que pour les organismes se font au www.defieverest.com. Les pratiques citoyennes gratuites et accessibles à tous débuteront le mercredi 1er mai. Pour cette première pratique, M. Yvan l’Heureux, créateur du Défi, sera présent à 19 h pour un petit mot d’encouragement tout spécial pour l’occasion.