Métal Dumex s’installera finalement à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

L’entreprise Métal Dumex de Saint-Denis-De La Bouteillerie, qui devait initialement se relocaliser à Saint-Pascal, aura finalement pignon sur rue à La Pocatière. L’information a été confirmée par le propriétaire de l’entreprise lui-même, M. Alexandre Dumais.

Au départ, il était prévu que Métal Dumex emménage dans un motel industriel en construction dans le Parc industriel de Saint-Pascal. Ce projet était porté par un promoteur privé, M. Raymond Caron de L’Islet. Selon Alexandre Dumais, des différends apparus en cours de route entre lui et le promoteur sont venus mettre un terme à leur association. « On a décidé de se porter acquéreur du bâtiment appartenant à Martin Moreau, voisin de l’ancien Charles Kidd à La Pocatière. Le prix et la superficie du bâtiment conviennent à nos besoins », de préciser l’entrepreneur.

Alexandre Dumais ajoutait que la transaction a été officialisée en début de semaine. Ses équipements y seront déménagés prochainement et il compte y être 100 % opérationnel après la période des fêtes.

Projet en veilleuse

De son côté, Raymond Caron n’a pas caché sa déception de ne pas voir son projet aboutir avec M. Dumais, d’autant plus que la fondation du motel industriel est coulée depuis plus d’un an dans le parc industriel de Saint-Pascal. Toutefois, il dit avoir reçu de la Ville des suggestions d’entreprises qui pourraient être intéressées à louer en partie ou en totalité l’espace de son motel industriel en attente. « Le projet est en veilleuse pour le moment, mais je regarde pour le poursuivre au printemps. D’ici là, je vais étudier plusieurs possibilités, que ce soit de poursuivre sous forme de location ou de procéder à la vente pure et simple du terrain et de la fondation », a-t-il conclu.