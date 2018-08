Des mesures pour aider les agriculteurs affectés par la sécheresse

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Des centaines de producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent ont reçu ou recevront des avances de paiement de leur assurance récolte parce qu’ils sont fortement touchés par la sécheresse cet été. C’est du jamais vu en 50 ans et la sécheresse affecte la région pour une deuxième année de suite.

27,2 M$ sont avancés par la Financière agricole à des producteurs de la province, dont 844 dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. La majorité dans la région doit acheter du foin. Le prix a augmenté en raison du transport et de la surenchère.

« Des réserves, il n’y en a plus. Les producteurs sont à sec. L’avance est une bonne chose », a dit Gilbert Marquis, président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Autre mesure sans précédent, la mise en place de bureaux de coordination temporaires, pour faciliter l’achat et la vente de fourrage. Il y en aura un au Bas-Saint-Laurent et l’autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le président de l’UPA a aussi appelé les producteurs à la solidarité. « Je demande aux quelques producteurs qui ont des fourrages ou céréales en surplus et qui veulent en vendre de penser d’abord à leurs voisins ou à ceux des municipalités environnantes », a demandé M. Marquis.

Le bureau de coordination ne pourra pas fixer les prix à la place des vendeurs, mais leur rappellera, si leur prix est trop élevé, que le producteur aura du mal à le payer de toute manière, étant dans une position difficile.

« On partait déjà de zéro et moins un. » – Pascal Pelletier

Au Kamouraska et dans L’Islet, les coupes de foin ont été très mauvaises. « On partait déjà de zéro et moins un », a résumé Pascal Pelletier de la Ferme Pocatoise à La Pocatière, au sujet de la présente saison.

Une avance additionnelle pourrait aussi être envisagée dès le mois d’octobre si les conditions météorologiques, les données mises à jour et les pertes encourues le justifient.