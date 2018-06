Crédit photo : Mireille Forget

Bénévole fort impliquée au sein de la Municipalité de Sainte-Louise, Mme Gisèle Desroches s’est vue décerner le Mérite municipal dans la catégorie citoyen. Elle est une des deux seules récipiendaires de cette récompense au Québec.

Le Mérite municipal est une initiative conjointe du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Huit personnes ont été récompensées dans quatre catégories différentes lors de cette cérémonie qui s’est déroulée le 4 juin dernier à l’Assemblée nationale. Dans le cas de Mme Desroches, elle a reçu sa récompense des mains de M. Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et membre du conseil d’administration de l’UMQ, de M. Yvon Soucy, premier vice-président de la FQM et préfet de la MRC de Kamouraska, et de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement. Elle était accompagnée de M. Alain Bois, conseiller municipal à Sainte-Louise.

« Je suis honorée de ce prix que j’ai accepté au nom des Joyeuses Bénévoles. J’aurais voulu qu’elles puissent être toutes avec moi, mais malheureusement, j’avais droit d’inviter qu’une seule personne. Claude Langevin m’a accompagnée, elle qui est impliquée dans le comité depuis aussi longtemps que moi », d’indiquer Gisèle Desroches, qui mentionne qu’il était impossible de soumettre la candidature d’un groupe de personnes, ce pourquoi elle a accepté de soumettre la sienne à titre de représentante des Joyeuses Bénévoles. « Oui, je suis impliquée dans le groupe depuis le début, mais c’est le seul mérite que j’ai », a-t-elle déclaré, bien humblement.

Formé au fil des ans, le groupe des Joyeuses Bénévoles est un petit noyau de quatre à cinq dames (20 dans le comité « élargi ») qui organisent, en alternance à chaque saison, et cela, depuis trois ans, un déjeuner crêpe à coût modique ou une soirée cabaret où petits et grands, de tous âges, sont invités à présenter deux numéros des arts de la scène. L’argent amassé lors de ces deux activités est ensuite redistribué à la communauté de Sainte-Louise sous différentes formes. « Le travail de Mme Desroches et des Joyeuses Bénévoles s’inscrit dans toute une série d’activités du milieu, dans un contexte où la Municipalité encourage grandement les gens à utiliser Sainte-Louise comme un terrain de jeu fertile pour leur imagination, leur expertise et leur générosité, en respect des gens et d’une Mère Nature rurale d’une grande beauté », peut-on lire dans le dossier de candidature déposé par la directrice du développement de Sainte-Louise, Mme Kim Cornelissen. « Avec les soirées-cabarets et les déjeuners crêpes, Mme Desroches et les Joyeuses bénévoles démontrent éloquemment que ce n’est pas l’argent qui fait les plus beaux projets, mais les gens eux-mêmes », pouvait-on lire.