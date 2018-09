Crédit photo : Courtoisie

Après les succès de « Philippe Bond » et « Philippe Bond 2 », l’humoriste aux mille et une surprises a décidé d’intituler ce nouveau one man show « Merci ». Il sera de passage à Montmagny le vendredi 3 mai 2019 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Philippe Bond revient en force dans son troisième spectacle avec des histoires incroyables sur la famille Bond. Famille qui s’agrandit avec la naissance de son fils, des grands-parents âgés de 95 ans qui s’entêtent à rester en vie et son père qui prend bien soin de l’appeler chaque semaine pour le nourrir en anecdotes croustillantes.

Les billets seront en vente auprès des membres VIP du 13 au 17 septembre et aux membres Privilèges du 18 au 20 septembre. Les entreprises et clubs sociaux de 20 personnes et plus pourront acheter leurs billets le jeudi 20 septembre de 13 h à 17 h. L’admission générale se fera quant à elle à compter du vendredi 21 septembre, minuit, en ligne, dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.