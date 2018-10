Membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites de la Fondation du Cégep

Crédit photo : Courtoisie

M. Gaston Côté a été reçu membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites de la Fondation, à l’occasion de l’assemblée annuelle qui s’est tenue le 2 octobre dernier. Il s’agit de la plus haute reconnaissance attribuée par la Fondation.

Pour accéder à cette reconnaissance, la personne doit satisfaire minimalement des critères, plus particulièrement une contribution exceptionnelle à l’essor et au rayonnement de la Fondation; avoir permis à la Fondation de bénéficier de dons de grande valeur et de croître de façon notable et assurer un bénévolat remarquable de plus de 10 ans auprès de la Fondation.

Dans les trois catégories de membres qui ont été créées, soit commandeur, officier et membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites, la Fondation a reconnu M. Gaston Côté, à titre de Commandeur.