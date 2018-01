Mélissa Pomerleau vous attend au Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’une centaine d’exposants sont attendus au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, du 19 au 21 janvier, pour la 3e édition du Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches. Cette année, l’animation des conférences a été confiée à Mme Mélissa Pomerleau, communicatrice reconnue du domaine de l’architecture et du design.

Mme Pomerleau est à la tête de Pomerleau, architecture & design, une entreprise spécialisée en conception architecturale, design et gestion de projet. Au fil des ans, elle a acquis une belle réputation dans le domaine de l’architecture au Québec, en plus d’être connue du grand public comme chroniqueuse télé et radio à TVA, MAtv et Radio-Canada. Elle produit également une chaîne télé web orientée sur les tendances en design et architectures.

Heureuse de se joindre à l’équipe du Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches, Mme Pomerleau mentionne que le marché de la construction et de la rénovation se porte très bien au Québec, malgré ce que les gens pourraient croire. « Parfois, des mois sont meilleurs en construction, d’autres en rénovation. Mais cette année, un prévoit clairement un rebond dans le domaine de la construction autour de mai 2018. »

« C’est un salon qui veut favoriser l’achat de proximité. Tous ces spécialistes reliés au domaine de l’habitation ont été choisis en fonction des valeurs qu’ils proposent et de leur approche client. » – Mélissa Pomerleau

Plus de 100 exposants

Experts en armoires de cuisine, ingénieurs en bâtiment, plombiers, professionnels de l’immobilier, notaires, aucun quart de métier lié à la construction ou la rénovation résidentielle n’a été négligé. Au total, plus de 100 exposants sont attendus au salon et tous proviennent de Chaudière-Appalaches. « C’est un salon qui veut favoriser l’achat de proximité. Tous ces spécialistes reliés au domaine de l’habitation ont été choisis en fonction des valeurs qu’ils proposent et de leur approche client », de confier Mélissa Pomerleau.

Parmi eux, certains se spécialisent dans l’écoconstruction, une tendance devenue non négligeable aujourd’hui en matière d’habitation. Des conférences sur le sujet sont d’ailleurs prévues lors de la fin de semaine du Salon. « C’est la tangente du marché pour les prochaines années et c’est ce qui séduit principalement les jeunes professionnels d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs l’approche que je privilégie auprès de ma clientèle, c’est-à-dire présenter des produits pas nécessairement plus chers, mais qui ont une valeur énergétique ajoutée, ou qui sont plus durables », d’indiquer celle qui est justement reconnue au Québec pour son expertise en écoconstruction.

D’autres conférences sont également prévues, dont une touchant la réglementation urbanistique et la prévention des incendies, sans oublier la présence d’experts spécialisés dans les rénovations de maison patrimoniales. Pour en savoir davantage sur le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches, rendez-vous sur le site www.sh-ca.ca.