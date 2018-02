Une meilleure communication et de futures actions concertées pour les soins de santé

Crédit photo : Courtoisie Mes soins restent ICI.

Les élus kamouraskois et le comité citoyen Mes soins restent ICI ont convenu d’une meilleure communication et d’actions concertées dans l’intérêt de l’amélioration et de l’accessibilité des soins de santé au Kamouraska.

C’est lors d’une rencontre tenue au début du mois de février que les deux partis ont convenu d’améliorer leurs collaborations futures. Depuis la formation du comité citoyen, Mes soins restent ICI, au lendemain de la marche populaire de mai 2017, les deux partis, qui poursuivent principalement les mêmes objectifs, travaillaient la plupart du temps en vase clos.

« On a montré beaucoup d’ouverture à être partie prenante de leur plan d’action. De leur côté, ils sont très ouverts à nous fournir des recommandations qu’on pourrait communiquer au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l’amélioration des soins. » – Yvon Soucy

Outre quelques appuis publics à différentes actions menées de part et d’autre, leur seule et unique collaboration remontait à l’été 2017, lorsque les élus et M. Jean Martin, porte-parole citoyen du comité Mes soins restent ICI, avaient signé une lettre conjointe qui a été envoyée au ministre Gaétan Barrette. « On a montré beaucoup d’ouverture à être partie prenante de leur plan d’action. De leur côté, ils sont très ouverts à nous fournir des recommandations qu’on pourrait communiquer au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l’amélioration des soins », d’indiquer le préfet de Kamouraska, M. Yvon Soucy.

Ces recommandations, elles doivent notamment passer par le comité santé bien-être que les élus kamouraskois travaillent actuellement à mettre sur pieds. « C’était une proposition qu’on avait formulée dans le mémoire sur l’avenir des soins de santé au Kamouraska, l’été dernier, et qui avait été très bien reçu par la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo », de rappeler le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon.

MM. Soucy et Hudon concluaient en réitérant l’appui des élus kamouraskois à la campagne « J’ai à cœur mes soins au Kamouraska » et en rappelant l’importance du travail fait par le comité Mes soins restent ICI qui s’occupent de maintenir informer les citoyens de la région sur la qualité et l’accessibilité des soins de santé dans la région.