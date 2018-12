Une médecin poursuivie s’engage à ne plus faire d’accouchements

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La médecin Léa Goulet-McCarthy, visée par une poursuite suite au décès d’un bébé durant l’accouchement, s’est engagée le 1er décembre dernier auprès du Syndic du Collège des médecins du Québec à ne plus pratiquer d’accouchements.

Le Collège des médecins a confirmé l’engagement pris auprès du Syndic par la Dre Léa Goulet-McCarthy, sans dévoiler davantage de détails. On ignore si cette décision n’est prise en lien avec la poursuite déposée en septembre dernier ni le temps que cet engagement durera.

Suite au décès de leur petite fille durant un accouchement à l’hôpital de La Pocatière il y a un an, Catherine Albert et Philippe Lavoie de Saint-Pascal ont déposé une demande introductive d’instance à la cour contre la médecin qui a procédé à l’accouchement et contre l’hôpital, responsable des infirmières et préposés. Dans le document de poursuite déposé en septembre, on rapporte une douzaine de moments où l’on note une décélération du cœur, surtout pendant les poussées, qui ont commencé à 22 h 45 jusqu’à l’accouchement à 3 h 14. À la naissance, la petite Mahée est flasque, a une coloration bleutée et ne présente aucun effort respiratoire. Les manœuvres de réanimation ont été tentées, sans succès. L’autopsie de la petite a révélé qu’elle était décédée d’une mort périnatale de type asphyxique d’étiologie (cause) indéterminée, dit-on dans la poursuite. Pendant l’accouchement, rien ne leur laissait croire que l’accouchement ne se passait pas normalement, a précisé le couple. Il se dit convaincu que leur fille serait vivante si la docteure n’avait pas fait preuve de négligence et si une césarienne avait été faite. La poursuite est de 305 000 $. Selon le couple, le dossier est toujours en cours.

À l’hôpital de La Pocatière, l’engagement de la médecin à ne plus faire d’accouchement n’a pas d’impact sur le travail en obstétrique. Dre Goulet-McCarthy est également absente du travail présentement.