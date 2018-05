Un médecin de La Pocatière honoré

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre intégré de la Santé et des Services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a souligné l’excellence de ses employés et médecins lors de la remise des prix Distinction.

Cette activité initiée en 2017 reconnaît les employés, gestionnaires et médecins à travers les cinq catégories suivantes : performance d’équipe, collègue exceptionnel, employé innovateur, leader d’exception et médecin remarquable. Plus de 40 candidatures ont été soumises, toutes catégories confondues.

La catégorie médecin remarquable a récompensé un docteur de La Pocatière. Cette catégorie vise à récompenser un médecin reconnu pour son engagement et son dévouement exceptionnels et qui rayonne autant par sa capacité à travailler en équipe que par ses idées innovatrices. Cette année, c’est le Dr Denis Pelletier, omnipraticien à l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, qui s’est démarqué par son attitude positive et son leadership devant les nombreux défis survenus. Collaborateur, humaniste, engagé et responsable, il représente un excellent ambassadeur, non seulement pour l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima et pour l’ensemble du CISSS du Bas-Saint-Laurent, mais également pour son milieu.