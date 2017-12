Des médailles à la coupe Dando 2017 pour deux athlètes de Taekwondo Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Le club de Taekwondo Bas-St-Laurent souligne la performance de deux de ses athlètes lors de la coupe Dando qui se tenait à Montréal le 25 novembre dernier. Plus de 1200 athlètes du Québec et de l’Ontario compétitionnaient dans les différentes catégories.

Les deux athlètes du groupe de Saint-Pascal présentes ont rapporté des médailles. Marilou Michaud, chez les jeunes (youth), de Sainte-Hélène, a remporté l’or en combat et en poomsae (formes) chez les ceintures vertes. Chez les cadets, Rosalie St-Amand, de La Pocatière, a remporté l’argent en poomsae (formes) chez les ceintures bleues.

Par ailleurs, le 10 décembre dernier, l’Association régionale de Taekwondo de l’Est-du-Québec organisait sa finale régionale pour le Bas-Saint-Laurent. Près de 20 participants des trois écoles de la région (Les Chevaliers volants de Rivière-du-Loup, Pohénégamook et Taekwondo Bas-Saint-Laurent à Saint-Pascal).

En poomsae (formes), on note des médailles d’or pour Marilou Michaud, de Takewondo Bas-Saint-Laurent, Rachel Perrault et Hugues Perrault de Takewondo Bas-Saint-Laurent et résidants à La Pocatière. En combats, les médaillés d’or sont Marilou Michaud et Rachel Perrault, de Taekwondo Bas-Saint-Laurent, Zachary Jalbert, Maxime Dumont, Mathis Charron et Normand Charest, de Pohénégamook, ainsi qu’Étienne Ouellet et Antoine Ouellet, des Chevaliers volants de Rivière-du-Loup.