Une médaille d’or à Lévis et deux Juniors Grand Prix

Crédit photo : Véronique Dionne

Du 5 au 8 octobre dernier se tenait à Lévis la compétition Invitation Carole-Gauthier 2018.

Seule représentante du Club de Patinage artistique de La Pocatière, Marianne Bégin est revenue avec la médaille d’or dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans.

Pier-Alexandre Hudon du CPA La Pocatière et sa partenaire Gabrielle Lévesque d’Halifax ont terminé leur saison des Juniors Grand Prix de l’ISU (Union internationale de Patinage) le 29 septembre dernier. Ils ont eu la chance de vivre deux Juniors Grands Prix cette année, le premier en Autriche, du 29 août au 1er octobre et le deuxième en République Tchèque du 26 au 29 septembre dernier, dans la catégorie couple junior. Ils se sont classés en 8e position à leur première assignation en Autriche et 11e en République Tchèque. De belles expériences pour ce couple qui en est à sa 3e année d’association. Des acquis de plus pour le reste de la saison des compétitions provinciales et canadiennes, soit les Championnats de la Section A en novembre à Gatineau, les Défis Canadiens en Alberta en décembre et les Championnats nationaux qui auront lieu cette année à St John au Nouveau-Brunswick en janvier 2019.