Une médaille d’argent aux Olympiades des métiers pour un Pocatois

Crédit photo : Courtoisie

Vincent Roussel-Lauzier de La Pocatière est revenu de la 15e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies avec une médaille d’argent dans la discipline électromécanique, lors de la compétition provinciale qui se tenait à Montréal, du 2 au 5 mai derniers.

« Je partage cette victoire avec mes enseignants du Pavillon-de-l’Avenir. Ils m’ont appris les bonnes techniques de travail, ce qui m’a permis de me rendre aussi loin », a expliqué le médaillé d’argent. Ce dernier s’est distingué parmi ses pairs dans une catégorie comptant huit participants issus des quatre coins de la province.

Vincent Roussel-Lauzier n’était pas le seul du Pavillon-de-l’Avenir à participer à ce grand rendez-vous des métiers et des technologies. Deux autres élèves ont aussi fièrement porté les couleurs du Pavillon-de-l’Avenir pendant cette compétition. Il s’agit de Jordan Arsenault-Lapierre, finissant en cuisine, et de Michel-Alexandre Bastille Sirois, finissant en techniques d’usinage. « C’était une expérience très enrichissante pour nos jeunes. Avec ses allures de “Jeux olympiques”, les Olympiades ont conquis nos élèves. De la cérémonie d’ouverture à celle de clôture, en passant par la compétition, le jugement officiel et la remise des médailles… Tout y était pour que ce moment reste gravé dans leur mémoire longtemps », a souligné M. Serge Pelletier, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. Par ailleurs, cette rencontre panquébécoise a permis aux élèves de comparer leurs méthodes et leurs connaissances avec celles des autres participants en provenance de différents centres de formation professionnelle et technique.

Le soutien des enseignants du centre de formation professionnelle a permis à ces jeunes de participer au concours. En effet, grâce à l’encadrement de MM. Éric Archambault (cuisine), Simon Dubé (techniques d’usinage) et Louis-Marie Vaillancourt (électromécanique), les trois élèves se sont exercés, à raison de plusieurs heures par semaine, afin d’être prêts pour la compétition. Pendant cette période, ils ont réalisé des essais s’apparentant aux épreuves qui se retrouvaient aux Olympiades.