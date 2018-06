McDonald’s: Jacques Dumont reçoit le prestigieux Mérite du gérant de l’année

McDonald’s du Canada a remis le prestigieux prix Mérite du gérant de l’année 2018 à Jacques Dumont, gérant du restaurant situé à La Pocatière.

Ce prix souligne le travail exceptionnel effectué par des gérants de grand talent partout au pays. Chaque jour, Jacques travaille diligemment avec tous les membres de son équipe afin d’offrir aux clients un accueil chaleureux, un service exemplaire et de la nourriture de qualité. En plus de superviser les ventes et les opérations en restaurant, d’assurer la gestion des employés et l’élaboration du plan de marketing local, Jacques participe au développement de l’entreprise.

Jacques Dumont a commencé sa carrière chez McDonald’s en 1983 comme équipier au restaurant de Saint-Eustache. L’année suivante, il a déménagé à Rivière-du-Loup où il a occupé le poste d’assistant gréant, avant de devenir gérant du restaurant de La Pocatière en 1994. Dumont, dont la devise est « Ce qui doit être fait doit être bien fait! », caresse le rêve d’un jour ouvrir son propre restaurant McDonald’s. Il reçoit le Mérite du gérant de l’année pour la troisième fois.

« Je suis très fier et flatté de recevoir ce prix à nouveau, a déclaré Jacques Dumont. Ça me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même pour mes employés et les clients. Il n’y a rien de plus gratifiant que de revoir ses clients satisfaits revenir en restaurant jour après jour! »

Chaque année, ce sont les franchisés McDonald’s ainsi que les gestionnaires régionaux qui procèdent à la nomination des gérants exceptionnels s’étant démarqués et méritants de recevoir le Mérite du gérant de l’année. Ce prix récompense leur travail acharné, leur dévouement et leur engagement auprès de McDonald’s et de leurs clients.

« Je suis très fier que Jacques reçoive cet honneur qu’il mérite entièrement. Jacques fait preuve d’un leadership exceptionnel, a affirmé Pierre Dubillard, franchisé McDonald’s. Il possède la capacité de rassembler ses employés et travaille toujours dans le but de surpasser les attentes des clients. »

En remettant des prix comme celui-ci, McDonald’s est fière de créer des occasions de développement professionnel uniques auprès de ses employés, et ce, peu importe leur profil ou leur âge. En mettant l’accent sur le développement de ses employés, l’entreprise aspire à former les membres de ses équipes afin qu’ils acquièrent les compétences et l’expérience nécessaires pour progresser dans leur carrière. Environ 90 %