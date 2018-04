Un McDonald’s à Saint-Jean-Port-Joli dès cet été

Crédit photo : Logo tiré de Facebook.

Saint-Jean-Port-Joli accueillera cet été son tout premier restaurant McDonald’s qui sera stratégiquement situé à l’intersection de l’autoroute 20 et de la route de l’Église, dans une halte routière naturelle. Propriétaire de quatre restaurants, dont Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac, le franchisé Pierre Dubillard est à la recherche de 70 nouveaux employés en prévision de l’ouverture de son cinquième établissement.

Une construction entièrement neuve, le nouvel établissement de Saint-Jean-Port-Joli sera situé au 701, route de l’Église et intégrera les dernières technologies. Il pourra accueillir une soixantaine de personnes en salle à manger et offrira également le service au volant. L’ouverture est prévue pour la fin juillet ou le début août 2018.

Toutes les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à communiquer avec l’équipe de gestion de M. Dubillard par courriel (embauche@mcdonaldskrtb.com) ou par téléphone (418 551-0240). En tant que franchisé McDonald’s, M. Dubillard offre à ses employés des horaires flexibles ainsi qu’un programme de bourses d’études, en plus d’avantages sociaux concurrentiels, d’un plan de retraite et d’une assurance collective comprenant un plan dentaire et oculaire.