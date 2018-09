MC Gilles comme porte-parole de l’Halloween à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le célèbre chroniqueur télévisuel MC Gilles devient le premier porte-parole de l’Halloween à La Pocatière. Recruté par l’organisateur de l’événement, Louis Théberge, sa présence est espérée pour le point culminant des activités le 27 octobre prochain.

En plus de ce porte-parole, une toute nouvelle mascotte vient s’ajouter pour la 13e édition de l’événement. Fruit d’une idée venant des employés de la Ville de La Pocatière, la mascotte de l’Halloween à La Pocatière sera baptisée bientôt, à la suite d’un concours qui sera lancé auprès de la population. « On veut que cette mascotte soit utilisée non seulement à l’Halloween, mais lors d’autres événements qui se dérouleront à La Pocatière durant l’année », de préciser Louise Lacoursière, coordonnatrice aux communications à la Ville de La Pocatière.

Programmation

Au chapitre de la programmation, plusieurs activités phares sont de retour pour la 13e édition, dont la tournée des résidences pour aînées avec un spectacle hommage à Joe Dassin le 24 octobre, une maison hantée virtuelle les 26 et 27 octobre, la fête populaire sur la 4e Avenue le 27 octobre et La Grande Bataille de feuilles mortes McDonald’s le 20 octobre. « Il y a aura deux montagnes cette année. Une plus grosse comme le Kilimandjaro et une deuxième beaucoup plus petite. Parce que perdre un enfant dans les feuilles d’automne, ce n’est pas commode », d’indiquer avec une pointe d’humour l’animateur, Marto Napoli.

De plus, un partenariat publicitaire entre le Musée maritime du Québec de L’Islet, qui organise annuellement le Bateau fantôme, vient s’ajouter à la programmation de cette 13e édition. Un transport gratuit par autobus à partir du Centre Bombardier est même prévu le samedi 27 octobre à 15 h. « Il y a plusieurs activités de qualité organisées dans la région pour l’Halloween. En s’unissant pour faire la promotion de nos événements respectifs, on s’assure de maximiser les retombées dans notre région », de déclarer les représentantes du Musée maritime.

Retombées

Accueillant annuellement entre 7000 et 10 000 visiteurs, l’Halloween génère des retombées encore inconnues à ce jour pour la Ville de La Pocatière. Ce que la Ville tentera d’élucider au courant de la prochaine année. « On sait que les commerçants, les hôteliers et les restaurants en profitent, mais si on désire aller chercher de l’argent auprès du ministère du Tourisme, à l’avenir, il faudra être beaucoup plus précis », d’indiquer Louise Lacoursière.

L’Halloween à La Pocatière dispose d’un budget d’un peu plus de 60 000 $ pour sa 13e édition. De ce montant, environ 50 000 $ servent à l’organisation de l’événement proprement dit. De ce 50 000 $, environ la moitié est financé par la Ville de La Pocatière alors que l’autre provient de différents commanditaires.