Matt Holubowski brise la « Solitudes »

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

En tournée pour la présentation de son deuxième album « Solitudes », Matt Holubowski, mieux connu comme finaliste à La Voix en 2015, s’arrêtera à Montmagny le 23 mars prochain. Ironiquement, même si les chansons du spectacle aborderont la solitude sous différent aspect, Matt Holubowksi sera tout, sauf seul.

Matt Holubowski était toujours en tournée pour son premier album lorsqu’il a pondu les premières chansons de « Solitudes. » Simple chanson au départ, « Solitudes » est devenu une thématique d’un album qui aurait pu prendre des allures politiques. « Je venais de terminer un roman qui raconte l’histoire d’amour entre un québécois francophone et une Québécoise anglophone durant la Deuxième Guerre mondiale, à Montréal », raconte-t-il.

Ce roman, qui fait appel aux « deux solitudes », a été en quelque sorte le miroir de sa propre réalité. Né d’une mère québécoise et d’un père d’origine polonaise qui s’exprime en anglais, Matt Holubowski a grandi dans les deux langues avec toute la complexité que cette dualité peut apporter chez un Québécois. « Mais je n’avais pas le goût de faire un album politique. C’est pourquoi j’ai gardé la thématique de la solitude comme sentiment, positif ou négatif, que j’ai explorée à travers diverses histoires », ajoute-t-il.

Néanmoins, l’album et le spectacle témoigneront de cette dualité linguistique qui est partie intégrante de l’ADN de l’auteur-compositeur-interprète puisque celui-ci livrera ses chansons autant en français qu’en anglais.

« C’est la grande ironie du spectacle finalement, je suis tout sauf seul. Mais pouvoir être autant de personnes en tournée, c’est génial. Le spectacle est plus élaboré et se rapproche plus de ma vision artistique. » – Matt Holubowski

Loin d’être seul

Pour cette tournée, Matt Holubowski est accompagné de six autres personnes, dont trois musiciens. Un grand changement par rapport à sa tournée précédente. « C’est la grande ironie du spectacle finalement, je suis tout sauf seul. Mais pouvoir être autant de personnes en tournée, c’est génial. Le spectacle est plus élaboré et se rapproche plus de ma vision artistique », déclare-t-il.

Cette vision, Matt Holubowski la qualifie de planante, intime et intense. Elle doit faire échos à la thématique du disque « Solitudes » chez le spectateur.

Précédé sur scène par l’artiste Jason Bajada, Matt Holubowski se produira à la Salle Promutuel Assurance à 20 h. Billets en vente sur adls.ca.